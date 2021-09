ブシロ―ドのモバイルゲームタイトルを中心としたリアルイベント「ブシロードゲームフェス2021」が8月14・15日にベルサール秋葉原にて開催された。

本イベントはでは、14日に「トロメラ放送局~ブシロードゲームフェス2021出張版!~」「ラスバレトークイベント~ヘルヴォル幼稚園へようこそ!~」「第3回ガルパ杯エキシビジョンマッチ inブシロードゲームフェス」、15日に「スタリラ大乱闘 inブシロードゲームフェス」「BGF2021 in ZERO スペシャル生放送」「トップスタァ公演2021 決勝」と、2日間で5タイトル6つのステージイベントを開催。

また、会場にはイベント限定カプセルトイコーナーや楽器・アパレルグッズ販売、バッテリーレンタルなどが登場。そのほか、「ゲームフェス2021」のポスターやのぼりなどが、ベルサール秋葉原周辺のショップ、合計120店舗以上に掲載された。

さらに、AKIHABARAゲーマーズ本店、セガ秋葉原5号館5階Akib@ko(アキバコ)、Store Mixa(「BanG Dream! & D4DJ Store」Supported by GAMERS)の3箇所にてオフィシャルグッズの販売が実施。本イベントで新登場のグッズは事後販売も実施されるほか、ブシロードオンラインストアでの通販でも購入できるとのこと。

そして、秋葉原の一部カードゲームショップにて『カードファイト!! ヴァンガード』『ヴァイスシュヴァルツ』の近日発売商品を実際に使用できる先行体験会や、『Reバース for you』藤堂圭役・小山百代がゲストに登場し、講習会やフリーファイトイベントが開催された。

そのほか、『バンドリ! ガールズバンドパーティ!for Nintendo Switch』試遊ブースも登場。さらにベルサール秋葉原周辺の対象ショップにて1,000円以上の購入で抽選券付きのポストカードが配布。ポストカードをもって抽選ブースにくると、ステージイベント登壇キャストのサイン入りポスターや、イベントキービジュアルを使用したアクリルスタンド等豪華グッズが抽選でプレゼントされた。JR秋葉原駅 電気街口 ロータリーでは本イベントと連動した献血も実施。こちらではブシロード関連ステッカー・フライヤーのセットがプレゼントされた。

