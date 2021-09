PlayStation Store(PS Store / PSストア)にて「2,000円以下セール」が開催中だ。期間は9月29日まで。

「2,000円以下セール」では、『ヒューマン フォール フラット』を30%オフの1,071円で、『HITMAN THE COMPLETE FIRST SEASON』を80%オフの1,496円で、『STAR OCEAN5 –Integrity and Faithlessness–』を80%オフの1,755円で販売するなど、101のゲームやアイテムを割引価格で提供する。