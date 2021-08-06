XGIMI(ジミー)は、Amazon.co.jpでスマートモバイルプロジェクター「Halo」、「MoGo Pro」をセール価格で販売する「スポーツ観戦キャンペーン」を8月6日23時59分まで開催中。Haloは通常価格96,800円から19,360円安い77,440円、MoGo Proは通常価格69,800円から16,240円安い53,560円で購入できる。
Haloは、最高800ANSIルーメンの明るさでフルHD映像を投写できるモバイルプロジェクター。MoGo Proは明るさが300ANSIルーメンで、フルHD解像度の映像に対応した機種となる。
どちらもHarman/Kardonスピーカーやバッテリーを備えており、屋外でも使えるとする。OSにAndroid TVを採用し、GoogleアシスタントやChromecastに対応。オートフォーカス機能や台形補正機能も装備する。
本体サイズと重さは、Haloが約113.5×145×171.5mm(幅×奥行き×高さ)/1.6kg、MoGo Proが約105.5×94.5×146mm(同)/0.9kg。Haloは58.6Whのバッテリーを内蔵し、省エネモード時は映像を最大4時間投影できるほか、音楽は最大8時間再生可能。MoGo Proの最大再生時間も動画4時間・音楽8時間となる(省エネモード時)。