スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にて「夏のBURRRRN!!!」が追加された。

スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてArgonavisのオリジナル新曲「夏のBURRRRN!!!」が追加された。さらに、「夏のBURRRRN!!!」にまつわる楽曲ストーリー「お祭りBURRRRN!」も追加されている。楽曲ストーリーは、解放条件クリア後にバンドクエスト選択画面から読むことができる。

