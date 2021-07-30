サードウェーブは、【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデルのシリーズに、「raytrek G5-TA 【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」を追加した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、およびドスパラ通販サイトにて販売する。標準構成時の価格は124,980円。

「raytrek G5-TA 【CLIP STUDIO PAINT/Wacomペンタブレット動作検証済み】イラスト向けモデル」は、sRGBカバー率約99％の15インチフルHD液晶に、Intel Core i5、GeForce GTX 1650、16GBメモリを搭載するノートPC。『CLIP STUDIO PAINT』『CLIP STUDIO TABMATE』に加え、「Wacom One 液晶ペンタブレット 13」「Wacom Cintiq 16」「Wacom Intuos Pro Medium」「Wacom Intuos small」の動作検証を実施済みだ。「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」のシリアルコードを同梱する。

標準構成時の主な仕様は、OSがWindows 10 Home 64ビット(ディスク付属)、CPUがIntel Core i5-11400H（2.20GHz）、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6、メモリが16GB DDR4 SO-DIMM（PC4-25600/8GBx2/2チャネル）、ストレージが512GB NVMe SSDなど。

ディスプレイは15.6インチ ノングレア液晶、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD、リフレッシュレートは60Hz、ディスプレイ色域はsRGBカバー率約99% (sRGB比約100%) / AdobeRGBカバー率約76% (AdobeRGB比約77%)。

インターフェース類はUSB Type-C:USB3.2 Gen2×1(DisplayPort Alt Mode対応)、USB Type-A:USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×1、マイク入力端子×1、ヘッドフォン出力端子×1HDMI 2.1×1、SDカードリーダー(SD/SDHC/SDXC、UHS-I対応、USB2.0インターフェイス)。ネットワークが2.5Gb Ethernet対応LANポート×1、Intel Wi-Fi 6 AX201NGW (IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n 2ｘ2 Max2.4Gbps)＋Bluetooth 5.1。本体サイズはW360×D244×H20mm、重さは2.0kg。バッテリー駆動時間は約5.9時間。