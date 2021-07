スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて『SSSS.DYNAZENON』コラボイベントの開催決定&『SSSS.GRIDMAN』コラボイベント復刻開催が発表された。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてTVアニメ『SSSS.DYNAZENON』とのコラボイベントを7月31日17:00より開催する。アプリ内ではコラボイベント開催を記念して、カウントダウンログインボーナスが開催中。

さらに、『SSSS.DYNAZENON』コラボイベント開催を記念して、TVアニメ『SSSS.GRIDMAN』のコラボイベント「夢を唄う英雄」を復刻開催中。また、イベントとあわせて「フルパワーグリッドマンギア」、「グリッドナイトギア」をまとった響、翼が登場する「夢を唄う英雄ガチャ」も復刻開催中となっている。

そして、「超覚醒応援キャンペーン」が開催中。「夢を唄う英雄」の復刻開催にあわせて、「フルパワーグリッドマンギア」をまとった立花響の★5シンフォギアカード「立花響【我流・グリッドフルパワーフィニッシュ】」が超覚醒対象カードとなって登場している。すべてのミッションをクリアするとSALv.をアップすることができる「SA強化チップ」やエレメント、ルーン素材などの超覚醒素材を獲得できる。

