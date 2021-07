ソニーは、新しいカメラに関するティザーサイトを更新。7月27日23時(日本時間)に新情報を発表すると予告している。

「Capture more of your world」というキャッチコピーとともに「New Camera」という表記があり、フワフワした物体が映り込んでいる淡い虹色の背景画像など、発表日時以外の掲載内容は6月30日の初出時からほぼ変わりはないが、7月27日23時からプレミア公開されるYouTube動画へのリンク(「Product Announcement こちらから」)が新たに追加されている。

ティザーサイトではこれ以上の情報は載せていないが、背景に映っているフワフワは現行の「ZV-1」で採用されているウインドスクリーンのようにも見える。新カメラはVlog撮影のような、動画要素の強いカメラにカテゴライズされるのかもしれない。

同社は当初、この新カメラの発表を7月7日に予定していたものの、前々日(7月5日)になって発表自体を延期し、「新しい日程が決まり次第案内する」とアナウンスしていた。今回、発表日時を改めて予告したかたちだ。