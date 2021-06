米SonyのTwitterとWebサイト「AlphaUniverse.com」に、新しいカメラに関するティザー画像が登場。詳細は明らかにされていないが、7月7日23時(日本時間)に新情報を発表すると予告している。

【更新・追記】国内のソニー公式サイトでも同様のティザーページが公開された。(6月30日 23:23)

ソニーのWebサイトに新しいカメラに関するティザー画像が登場

「Capture more of your world」というキャッチコピーとともに「New Camera」という表記があり、背後にウインドスクリーンらしきフワフワした物体も映り込んでいることから、現行の「ZV-1」のような、動画要素の強そうなカメラ製品であると予想できる。続報に期待したい。