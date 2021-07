スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてカバー曲「* ~アスタリスク~」が追加された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』では現在ハーフアニバーサリーキャンペーンを開催中。そして、バンド「Argonavis」のカバー曲「* ~アスタリスク~」が追加された。本楽曲は楽曲チケットを使用するとプレイできるようになる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)ARGONAVIS the Live Stage製作委員会