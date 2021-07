スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』がハーフアニバーサリーキャンペーンを開催。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』ではハーフアニバーサリーを記念して、「ハーフアニバーサリー記念キャンペーン」を開催中。ログイン14日間で最大3,050個の「ナビストーン」を入手できる特別なログインボーナスを実施している。

また、最大375個の「ナビストーン」や「楽曲チケット」が報酬となる記念ミッションに挑戦することが可能。このほか、「ぽんちゃんバッジ交換所」では、バンド『GYROAXIA(ジャイロアクシア)』メンバー5人分の、新たな衣装の交換が可能になった。開催期間は7月31日14:59まで。

また、「ハーフアニバーサリー記念 復刻バンド別スカウト」を開催。本スカウトでは、登場メンバーの異なるスカウトをバンド別に5つ開催している。各バンドごとに初開催したイベントでの登場メンバーの提供割合が同レアリティのメンバーと比較してアップしているほか、★4メンバーは該当するバンドのメンバーのみを手に入れることができる。なお、本スカウトは、「ナビストーン」200個で1回引くことができ、「10回スカウト」を引くと、★3以上のメンバーが確定で登場する。

そのほか、過去イベントで登場した46人のメンバーが復刻した1日1回無料の「ハーフアニバーサリー記念 無料復刻スカウト」を開催。

