ファーウェイ・ジャパンは、7月13日10時から新製品発表会をオンライン開催すると、同社Twitterアカウントで告知した。発表会の模様はYouTubeでライブ配信される予定。

これまで2つのディザー画像が発表されており、1つはタブレット製品、もう1つは円形スマートウォッチの予告と見られる。