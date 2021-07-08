ファーウェイ・ジャパンは、7月13日10時から新製品発表会をオンライン開催すると、同社Twitterアカウントで告知した。発表会の模様はYouTubeでライブ配信される予定。
これまで2つのディザー画像が発表されており、1つはタブレット製品、もう1つは円形スマートウォッチの予告と見られる。
2021年7月13日（火）10:00— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEIJapanPR) July 8, 2021
ファーウェイ新製品発表会をオンラインで開催！#HUAWEIEVENT<a href="https://twitter.com/hashtag/HelloNewHuawei?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#HelloNewHuawei
▼ライブ配信はこちら✅https://t.co/WqXHtAG9B0
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2021年7月13日（火）10:00— Huawei Mobile (JP) (@HUAWEIJapanPR) July 7, 2021
ファーウェイ新製品発表会をオンラインで開催！#HUAWEIEVENT<a href="https://twitter.com/hashtag/HelloNewHuawei?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#HelloNewHuawei
▼ライブ配信はこちら✅https://t.co/WqXHtAG9B0
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