スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にて7月実装楽曲の情報が公開された。

今回発表された『D4DJ Groovy Mix』7月実装予定楽曲は、「Analogy[原曲]」、「Bomb A Head! [カバー]」、「Like Flames[原曲]」、「Reincarnate[原曲]」、「愛のシュプリーム![原曲]」、「スローダウン[原曲]」、「No Continue[原曲]」、「モンスターランドRND.1[ゲームBGM]」、「愛なんですよ[原曲]」、「恋心[カバー]」、「FAKE[ゲームBGM]」となっており、7月放送TVアニメの楽曲が原曲で登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.