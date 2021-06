スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント「Indigo Bullet」が開催中。

『D4DJ Groovy Mix』

ポーカーイベント「Indigo Bullet」は、「ライブ」をプレイすることでめくられていくカードで「ポーカー」をしてコインを獲得しつつ、イベントPtを集めてランキングを競うイベント。特徴は、トランプ遊びの1種「ポーカー」と同じように、配られる2枚の手札と、ライブをする毎に1枚ずつめくられていく最大5枚の場札を組み合わせて役を作ることでコインや称号を獲得できるところにあるとのこと。

ボルテージを消費してライブをする毎に貯められていくベットコインと、5回ライブをして作った「役」のレートによってコインを獲得でき最大でベットコインの2000倍のコインを獲得可能となっている。

「イベント交換所」では、イベント専用アイテム「ポーカーメダル」を「★3[蠱惑の諜報員] 矢野緋彩」、「ダイヤ」、「クリスタル」などの豪華賞品と交換できる。特別な「クラブアイテム」も登場し、「ポーカーメダル」はイベント開催期間中ライブ、ログインキャンペーン、ミッションなどの報酬で入手可能となっている。開催期間は6月26日20:59まで。

さらに、「Indigo Bullet」ガチャも同時開催。「月見山渚」「三宅葵依」「青柳椿」の3人が登場する。開催期間は6月27日23:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.