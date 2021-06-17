Razerは、「Razer Level Up Bundle」を6月25日に発売する。価格は8,980円。
「Razer Level Up Bundle」は、ゲーミングキーボード「Cynosa Lite JP（日本語配列）」と、ゲーミングマウス「Viper Mini」、マウスパッド「Gigantus v2（Mサイズ）」のバンドルセット。
「Cynosa Lite JP（日本語配列）」はメンブレンスイッチを採用したゲーミングキーボードで、10キーロールオーバーおよびアンチゴーストに対応する。サイズはW457×D174×H33mm。接続はUSB、ケーブル長約2m、重さ904g。Windows 7以降に対応する。
「Viper Mini」はRazerメカニカルスイッチを採用したゲーミングマウス。ボタン数6つ、加速度30G、解像度8,500DPI、対スピード性能IPS220、ポーリングレートは125Hz/500Hz/1,000Hz。接続はUSB、ケーブル長約1.8m、重さ61g。Windows 7以降に対応する。
「Gigantus v2」は275×360×3mmのマウスパッド。重さ290gで、表面にクロス、裏面にラバー素材を採用する。