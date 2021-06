スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が「Animelo Summer Live 2021 -COLORS-」とのコラボを発表した。

『D4DJ Groovy Mix』

今回、アニサマこと「Animelo Summer Live 2021 -COLORS-」とコラボする『D4DJ Groovy Mix』。テーマソングである「なんてカラフルな世界!」を『D4DJに登場する6ユニット24人でカバーすることが決定した。』

また、アニサマコラボを記念して6月4日21:30頃よりYouTube「D4DJチャンネル」にて、コラボを記念したプロデューサー対談番組が配信される。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C) Animelo Summer Live 2021