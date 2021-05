スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)に燐舞曲オリジナル曲「[Re] termination」が追加された。

今回、『D4DJ Groovy Mix』より「D4 FES.」開幕を記念して、燐舞曲オリジナル曲「[Re] termination」のミュージックビデオがYouTube「D4DJチャンネル」にて公開された。

