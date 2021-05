スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてイベント「メックヴァラヌスVSノーブルレッド」を開催中。

●イベント「メックヴァラヌスVSノーブルレッド」

板場弓美、安藤創世、寺島詩織――。メックヴァラヌスを纏い今日も戦う、 ヒーロー未満の彼女たちッ! 新たな敵は、怪物?化け物?モンスター? 信念に突き動かされ牙を剥く彼女たちの名は、気高き深紅、ノーブルレッドッ! 並行世界で紡がれる、もう1つの武装少女ロマンが幕を開けるッ!!

イベントクエストではアイテム「ヒーローフィギュア」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「ミラアルク【ブラッディジャベリン】」、「★5シンフォギアカード交換チケット(金)」や、各種強化素材などと交換することができる。開催期間は5月31日13:59まで。

さらに、「メックヴァラヌスVSノーブルレッド イベントガチャ」を開催。エルザ、ヴァネッサの新★5シンフォギアカードが登場する。

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.