TSUKUMOブランドでPCなどを販売するProject Whiteは3月26日、NVIDIA Quadroシリーズを採用したプロフェッショナル向けデスクトップPCのラインナップに、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載したモデルを追加した。標準構成時の価格は129,800円から。
今回発表されたモデルはいずれもプロフェッショナル向けのグラフィックボードであるNVIDIA Quadroシリーズを搭載。BTO対応で、標準のNVIDIA Quadro P620からハイエンドモデルのNVIDIA Quadro RTX 8000（ミニタワーモデルではNVIDIA Quadro RTX 5000）までのカスタマイズが可能だ。
NVIDIA Quadroモデル QA9J-D211/ZT 標準構成仕様
- CPU：Intel Core i9-11900K
- マザーボード：ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WI-FI
- チップセット：Intel Z590
- メモリ：16GB DDR4 SDRAM（DDR4-3200）
- ストレージ：500GB SSD（M.2／NVMe）、1TB HDD（STATAIII／6Gbps）
- グラフィックス：NVIDIA Quadro P620（ビデオメモリ2GB）
- 無線機能：Wi-Fi（IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax）、Bluetooth 5.1
- 電源ユニット：定格750W 80PLUS GOLD対応（CWT製）
- ケース：ATXタワーケース（EX-623T-A4）
- OS：Windows 10 Pro（64ビット版）
- 価格：229,800円
NVIDIA Quadroモデル QA7J-C211/ZT 標準構成仕様
CPU以外の仕様は「QA9J-D211/ZT」と共通。
- CPU：Intel Core i7-11700
- 価格：189,800円
NVIDIA Quadroモデル QA5J-B211/T 標準構成仕様
下記以外の仕様は「QA9J-D211/ZT」と共通。
- CPU：Intel Core i5-11400
- マザーボード：ASRock H570 Phantom Gaming 4
- チップセット：Intel H570
- 価格：149,800円
NVIDIA Quadroモデル QM5J-A211T（ミニタワーモデル） 標準構成仕様
- CPU：Intel Core i5-11400
- マザーボード：ASUS PRIME B560M-A
- チップセット：Intel B560
- メモリ：16GB DDR4 SDRAM（DDR4-3200）
- ストレージ：500GB SSD（M.2／NVMe）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- グラフィックス：NVIDIA Quadro P620（ビデオメモリ2GB）
- 電源ユニット：550W（定格500W） 80PLUS BRONZE対応（CWT製）
- ケース：MicroATXミニタワーケース（EX-01T-M8S）
- OS：Windows 10 Pro（64ビット版）
- 価格：129,800円