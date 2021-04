ブシロードミュージックより『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』CD商品の発売が決定した。

ブシロードミュージックより、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク(プロジェクトセカイ)』の書き下ろし楽曲を収録したCD商品の発売が決定した。2021年6月9日より、5ユニットのCDを隔週でリリースし、5タイトルの連動購入キャンペーンも実施する。

Leo/need 1st Single「needLe/ステラ」は6月9日、MORE MORE JUMP! 1st Single「アイドル新鋭隊/モア!ジャンプ!モア!」は6月23日、Vivid BAD SQUAD 1st Single「Ready Steady/Forward」は7月7日、ワンダーランズ×ショウタイム 1st Single「セカイはまだ始まってすらいない/potatoになっていく」は7月21日、25時、ナイトコードで。 1st Single「悔やむと書いてミライ/携帯恋話/ジャックポットサッドガール」は8月4日に発売される。

また、上記5タイトルを、「連動購入特典対象店舗・ECショップ」にて5タイトル連動購入すると「特製A3クリアポスター」がプレゼントされる。詳細は公式サイトにて。

