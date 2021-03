スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて行われる『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』とのコラボイベント開催日が3月31日に決定した。

『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』での『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』とのコラボイベント開催日が3月31日17:00に決定。コラボイベントを記念して、「金塊☆4」や「☆4万能の強化素材」が獲得できるカウントダウンキャンペーンを実施中。

さらに「ログインボーナス」を実施。期間中にログインした日数に応じて、ガチャチケットを最大で3枚プレゼントされる。そして、「ツイートミッション」を実施。期間中にツイートした回数に応じて、ガチャチケットなどがプレゼントされる。

