スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(以下グルミク)にHappy Around!オリジナル曲「Dig Delight! (4sk Remix)」が追加された。

『グルミク』では、2月23日の大型アップデート以降、32日連続で楽曲を追加している。今回は、Happy Around!オリジナル曲「Dig Delight! (4sk Remix)」が追加された。

(C)bushiroad Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.