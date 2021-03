スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にてイベント「舞い散る桜の小夜曲」が開催中。

『D4DJ Groovy Mix』

イベント「舞い散る桜の小夜曲」では、開催中限定の「BATTLE LIVE」や通常の「ライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを競う。また、獲得イベントPtが一定に達するごとに数字の書かれた「BALL」を獲得。BALLの数字でBINGOシートのマスを埋め、BINGOを揃えて報酬を獲得していく。イベントPt達成報酬では「★3[春宵の歌姫] 青柳椿」が登場する。さらに、桜の季節をモチーフにした、特別な「クラブアイテム」も登場する。開催期間は3月25日20:59まで。

また、「舞い散る桜の小夜曲」ガチャも開催。「三宅葵依」「月見山渚」「矢野緋彩」の3人が登場する。開催期間は3月26日23:59まで。

