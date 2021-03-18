サードウェーブは、春のキャンペーン「WHY GAMING PC ? WHY GALLERIA ? Spring Start Dashキャンペーン」を3月18日に開始した。
キャンペーンでは、全国のドスパラ店舗、およびドスパラ通販サイトにて、期間中に対象の「GALLERIA」（新品）を購入し、キャンペーンにエントリーすると、購入したモデルに応じて最大5千円分のドスパラポイントを必ずプレゼント。さらに、申し込んだ人から抽選で100名に、3万円分のドスパラポイントをプレゼントする。
期間は通販が2021年3月18日11時から2021年4月1日10時59分受注分まで、店頭が2021年3月18日開店から2021年3月31日閉店まで。そのほか詳細はトキャンペーンページを参照。
また、GALLERIAを購入、エントリーすると、抽選でゲーミングデバイス・WebMoneyなどが500名に当たるキャンペーンも同時開催。こちらの期間は通販が2021年3月18日11時から2021年4月15日10時59分受注分まで、店頭が2021年3月18日開店から2021年4月14日閉店まで。
賞品の内訳は以下の通り。
「Logicool G PRO X Gaming Keyboard」（5名）
「Logicool G G933s Wireless 7.1 LIGHTSYNC Gaming Headset」（5名）
「Logicool G PRO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse」（5名）
「Razer BlackWidow V3 JP GRN (RZ03-03541400-R3J1)」（5名）
「Razer BlackShark V2 (RZ04-03230100-R3M1)」（5名）
「Razer Kraken Green (RZ04-02830200-R3M1)」（5名）
「Razer DeathAdder V2 Pro (RZ01-03350100-R3A1)」（5名）
「ASUS Wi-Fi 6対応無線ルーターRT-AX56U」（5名）
「GALLERIA BREAK THE NORMAL オリジナル大判マウスパッド」（10名）
「WebMoney 1,000円分」（450名）
そのほか詳細はキャンペーンページを参照。