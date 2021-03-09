HUAWEI MateBookが最大15,000円オフに

ファーウェイ・ジャパンは、3月5日から5月23日までの期間中、HUAWEI MateBookの対象モデルを最大15,000円引きの特別価格で販売する学割キャンペーンを実施している。中学生・高校生・大学生・専門学校生と教職員が対象となっており、直営ECサイトと家電量販店で利用できる。
学生や教職員を対象に、ノートPC「HUAWEI MateBook」シリーズを割安で販売するキャンペーン施策。値引きに加えて、通常1年分のメーカー保証に2年分を追加する延長保証もプレゼントする。キャンペーン対象モデルと値引き額は以下の通り。
|製品名
|対象モデルの仕様
|値引き額
|HUAWEI MateBook 13 Ryzen 5
|8GBメモリ / 256GB SSD
|5,000円引き
|HUAWEI MateBook 13 Intel Core i5
|8GBメモリ /512GB SSD
|10,000円引き
|HUAWEI MateBook 13 Intel Core i7
|16GBメモリ / 512GB SSD
|10,000円引き
|HUAWEI MateBook X Pro Intel Core i5
|16GBメモリ / 512GB SSD
|15,000円引き