超没入エナジードリンク「ZONe(ゾーン)」が3月9日よりPlayStation5とのコラボレーションキャンペーン「ZONeを飲んで、PlayStation5当たる!キャンペーン」を開催する。

「ZONe」は、ゾーン状態と呼ばれる「超没入状態」に入るためのエナジードリンク。今回は家庭用ゲーム機PlayStation5とのコラボを開催する。PlayStation5は、「Play Has No Limits 遊びの限界を超える」をコンセプトとしており、共に“没入“を目指すプロダクトとしてコラボレーションが実現したとのこと。

コラボレーション企画として「ZONe」の対象商品に付いているキャンペーンシールを集めて応募をすると、抽選で100名にPlayStation5(ディスクドライブ搭載モデル)が当たるキャンペーンを実施する。キャンペーン応募期間は3月9日から5月31日まで。

また、3月16日より本キャンペーンを記念したコラボレーション缶「ZONe Ver.1.3.9 500ml缶 PlayStation5デザイン缶」「ZONe PlayStation5エディション 500ml缶」を発売。

「ZONe Ver.1.3.9 500ml缶 PlayStation5デザイン缶」は、「ZONe Ver.1.3.9」の中味をそのままに、「ZONe」のロゴである起動マークにPlayStation5のライトバーをイメージした青色をあしらったデザインになっている。全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアなどで発売される。

「ZONe PlayStation5エディション 500ml缶」は、PlayStation5をイメージした白いボディが特徴。「ZONe」のロゴである起動マークだけでなく、ドリンク自体のカラーもPlayStation5のライトバーをイメージした青色となっっている。ECサイトや家電量販店などで限定発売される。

さらに、Amazon.co.jpのみで購入できる「ZONe PlayStation5エディション 500ml缶10本パック」も発売決定。現在、先行予約受付中となっている。

