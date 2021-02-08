CyberZ、エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝日は、2021年2月23日に開催する「RAGE PARTY 2021 powered by SHARP」について、「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」パートでの『プロセカエキシビションチームマッチ』の出場者を発表した。

エキシビションでは、声優の中島由貴さん率いる「中島軍団」、にじさんじ所属VTuberの社築さん率いる「社軍団」が対戦。中島軍団は、コスプレイヤーえなこさんや、プロジェクトセカイにて天馬司役を務める廣瀬大介さん、ピアニストのまらしぃさん、「RAGEプロセカ」大会初代王者の瑠璃選手が参戦する。一方、社軍団は「RAGE PARTY 2021 powered by SHARP」でオンラインライブを実施する「豆柴の大群」のアイカ・ザ・スパイさん、にじさんじ所属のVTuberエリー・コニファーさん、ボカロ界の八王子Pさん、RAGEプロセカの大会で13歳ながら決勝まで勝ち進んだHPS選手が参加する。

また、Twitterでは「中島由貴のバレンタインフォロー＆RTキャンペーン」を開催。TwitterのRAGEオフィシャルアカウントをフォローし、該当ツイートを期間中にリツイートすると、2月14日に中島由貴さんからバレンタインコメントが届く。

さらに、抽選で5名に中島由貴さんのサイン入りプロセカグッズ（プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク クリアファイル/Leo/need）をプレゼント。応募期間は2021年2月8日17時から2021年2月13日23時59分まで。

【#RAGEPARTY 2021 powered by #SHARP】



／

フォロー＆RTキャンペーン♪

＼



参加者全員に

中島由貴さんから

ビデオメッセージが届く✨



さらに抽選で5名様に

サイン付きクリアファイルが当たる❣️



🔽参加方法

①「@esportsRAGE」をフォロー

②本ツイートをRT <a href="https://twitter.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%AB?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#プロセカ #中島由貴@SHARPJP pic.twitter.com/MQ7qnDawbM