2月6日18時から「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2020」グランドファイナル無料配信がスタートすることを記念して、リーグに協賛しているクオカード社は、QUOカードPay1万円分が抽選で10名に当たる総額10万円のTwitterキャンペーンを開催する。
キャンペーン期間は2月5日から2月12日までを予定。参加方法は、QUOカードPay公式アカウント（＠QUOcardPay）をフォローし、グランドファイナル無料配信記念ツイートに「 @QUOcardPay #SFリーグ 」と記載してリツイート。
なお、グランドファイナルの無料配信は、YouTube、Twitch、Mildom、PeriscopeのCAPCOM FIGHTERS JPチャンネルで行われる。また、スポーツ・チャンネル「DAZN」でも期間限定で視聴可能だ。
フォロリツであたる🎉— QUOカードPay （クオとペイ） (@QUOcardPay) February 5, 2021
第3弾❗️ストリートファイターリーグ: Pro-JP2020
グランドファイナル無料配信記念キャンペーン 2/12まで💨
QUOカードPay1万円分を10名にプレゼント🎁
【参加方法】
①@QUOcardPayをフォロー
②@QUOcardPay#SFリーグ
と記載してリツイート#2月5日分対象ツイート pic.twitter.com/nHRFoQ8ZZ0