日本エイサーは、ゲーミングブランド「Nitro（ニトロ）」シリーズより「XV270Pbmiiprfx」を2021年1月21日に発売する。市場想定価格は37,000円前後（税込）。ビックカメラ、ソフマップ、コジマ、ヨドバシカメラ、Joshin、パソコン工房、GoodWill、ZOA、ノジマ、ツクモ（店舗のみ）の各店舗および各ECサイトにて販売する。

「XV270Pbmiiprfx」は、非光沢IPSパネルを採用した27型ゲーミングディスプレイ。応答速度は0.5ms、リフレッシュレートは最大165Hzを誇る。HDMI端子2ポート、ヘッドホン端子といったインターフェース類に加え、フリッカーレス技術やブルーライトシールド機能を搭載。また、AMD FreeSync Premium テクノロジー、HDR10に対応する。

そのほか、表示色は約1670万色、色再現度はsRGB 98％、視野角は水平垂直ともに178度、輝度は250cd/平方メートル、散ると書くは上20度、下5度、スイベルは360度、高さ調節は最大120mm、ピボット機能は時計回り90度、反時計回り90度、100×100mmのVESAマウント、2W＋2Wステレオスピーカーを搭載する。

本体サイズはW約612×H400～520×D234mm、重さ約5.98kg（スタンドあり）。HDMIケーブル（1.5m）、DisplayPortケーブル（1.5m）、電源ケーブル（1.8m）、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書が付属する。