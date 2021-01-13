米Intelは1月11日(現地時間)、Tiger Lakeの開発コード名で知られる第11世代Coreプロセッサの高性能版ラインナップとして、新たに「Core H35シリーズ」(Tiger Lake-H)を発表した。4コア/8スレッドで最大5GHzの動作周波数を達成しつつ、TDPは35Wに抑え、薄型ゲーミングノートPC向けなどに展開する。搭載製品は今年の前半に、PCメーカー各社から40機種以上が登場する予定という。
既存のTiger Lakeには、46.5×25mmサイズのUP3パッケージ(TDP12W～28W)と、26.5×18.5mmサイズのUP4パッケージ(TDP7W～15W)の2種類があった。Core H35では、UP3パッケージを拡張することで、TDP35Wまでの熱設計に対応する。組み合わされるGPUはすべて、EUが96基のIris Xeだ。Core H35シリーズの最上位モデルである「Core i7-11375H Special Edition」では、ターボブースト時の最大動作周波数が5GHzに達する。
第11世代Core H35シリーズのSKUと主な仕様は以下の通り。
|■Core H35シリーズのSKUと主な仕様
|モデル
|Core i7-11375H Special Edition
|Core i7-11370H
|Core i5-11300H
|コア/スレッド
|4C/8T
|4C/8T
|4C/8T
|cTDPup周波数
|3.3Ghz
|3.3Ghz
|3.1Ghz
|cTDPdown周波数
|3.0Ghz
|3.0Ghz
|2.6Ghz
|Turbo周波数(1コア時)
|5.0Ghz
|4.8Ghz
|4.4Ghz
|Turbo周波数(2コア時)
|4.8Ghz
|4.8Ghz
|4.4Ghz
|Turbo周波数(4コア時)
|4.3Ghz
|4.3Ghz
|4.0Ghz
|GPU
|Intel Iris Xe Graphics (EU 96基)
|対応メモリ
|LPDDR4x-4267
DDR4-3200
|L3キャッシュ
|12MB
|12MB
|8MB
|cTDPup
|35W
|35W
|35W
|cTDPdown
|28W
|28W
|28W
また、さらに性能を高めた追加SKUとして、今四半期後半に8コア/16スレッドのCore Hシリーズも投入する計画があるという。