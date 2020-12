スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・カティ<新装の令嬢>(CV.阿澄佳奈)が登場した。

カティ<新装の令嬢>は、魔法大陸ミスティークの貴族の令嬢で、天道宮に属する学生。晴れ着を身にまとったものの、姉のお下がりなので複雑な心境を抱えている、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、技巧キャラの人数及び氷雪系スキルによって自身を強化し、シールドの付与や寒冷状態の付与で、味方をサポートしていく。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED