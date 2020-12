スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)に『ETERNAL BLAZE』『WILD EYES』『深愛』『Exterminate』の原曲実装が発表された。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』では現在、『ETERNAL BLAZE』『WILD EYES』が実装。12月28・29日より順次『深愛』『Exterminate』の原曲が実装される。

また、現在1日1回無料スタンダードガチャが開催中。合計11日間、1日1回限定でスタンダードガチャが無料で回せる。開催期間は2021年1月4日11:59まで。

