スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてアリシア<寒氷王座>のピックアップガチャが開催され、キャスト・牧野由依のサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが実施中。

アリシア<寒氷王座>は、天道宮の寒氷王座強く、優しく美しい、絵に描いたような天才。妹であるカティを溺愛している、といったキャラクター。ピックアップガチャ開催期間は12月30日10:59まで。

今回、『ロストディケイド』公式Twitterでは、「アリシア<寒氷王座>」のピックアップガチャ開催を記念して、アリシア役・牧野由依のサイン色紙を抽選で1名にプレゼントするキャンペーンを実施中。応募締め切りは12月30日14:59まで。詳細は公式Twitterにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED