トレーディングカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』よりトライアルデッキ+(プラス)「アニメ プリンセスコネクト!Re:Dive」が12月25日に発売。

トライアルデッキ+(プラス)「アニメ プリンセスコネクト!Re:Dive」には、ぺコリーヌ、コッコロ、キャルなどアニメで活躍したキャラが収録されている。また、ファイトに必要な全てが揃っているので、初めてカードゲームに触れる方でも安心の仕様となっているとのこと。

(C) Cygames, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.