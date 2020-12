KDDI、12月24日からクラウドゲームサービス「GeForce NOW Powered by au」提供開始

KDDIと沖縄セルラーは、クラウドゲーミングサービス「GeForce NOW Powered by au」の正式サービスを12月24日から提供すると発表した。au会員は月額1,500円、非au会員も月額1,800円で利用できる。

「GeForce NOW Powered by au」

クラウド環境でグラフィックスの描画やデータ処理を実行し、KDDIのネットワークに転送することで、ストリーミング形式でさまざまなデバイスからゲームをプレイできるサービス。高性能なゲーム機やPCが必要なく、一般的なPCの他、スマートフォンやタブレットからでも利用できる。

対応するのはAndroid5.0以降(2GB以上のメモリ、OpenGL ES3.2対応)を搭載するデバイス、Windows 7以降(64ビット版のみ)のPC、macOS 10.10以降のMac。北米で展開中のiOS Safari β版に関しても、今後対応を予定しているという。

正式サービスの開始を記念して、公式Twitterアカウント@au_gfnでフォロー&リツイートキャンペーンを実施中。抽選でそれぞれ5名ずつに「不思議のダンジョン 風来のシレン5 フォーチュンタワーと運命のダイス」「STEINS;GATE」「ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期」「AI ソムニウムファイル」「地球防衛軍5」のプロダクトコードをプレゼント。プロダクトコードはPCゲームプラットフォームのSteamで利用できる。

Steamで使えるプロダクトコードをプレゼント

©MAGES./Nitroplus. Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd. ©Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved. © 2020 NVIDIA, the NVIDIA logo, GeForce, GeForce NOW are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries.