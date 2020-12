音楽再生アプリ「Audirvana」、Apple M1搭載Macをネイティブサポート

仏Audirvanaは現地時間12月18日、音楽再生ソフト「Audirvana」macOS版 Ver.3.5.43を提供開始した。アップデートにより、Apple Silicon(M1)を搭載したデバイスをネイティブサポートする。

Audirvanaはハイレゾフォーマットを含む各種音楽ファイルに対応したプレーヤーソフト。Ver.3.5.43ではIntelとApple Siliconの両方に対応するユニバーサルアプリになり、新たにApple M1を搭載したMacBook Airや13インチMacBook Pro、Mac mini(いずれも2020年11月発売)でネイティブ動作するようになった。

New Audirvana version for Apple Silicon



Latest Audirvana 3.5 update released today includes a native Apple Silicon version. Audirvana was already compatible with the new generation MacBooks, but it goes one step forward. It is now adapted take full advantage of Apple Silicon. pic.twitter.com/gzk2sZwctG