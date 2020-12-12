EXNOAは、PUBG Corp.と協業しているバトルロイヤルゲーム『PLAYERUNKNWON’S BATTLEGROUNDS』の日本におけるチャネリングサービスにおいて、「PJS WINTER INVITATIONAL 2020（PWI2020）」をKDDIと共催すると発表した。
KDDIは、2020年5月からPJSにおいて、各大会へ協賛企業として参加。2020年10月からは出場チームや選手の情報・試合の速報などが集約された公式アプリ「PJSアプリ」を提供しており、今回も「PJSアプリ（PWI2020バージョン）」を配信する。
また、今回KDDIは、PJS最後の開催となるPWI2020に、初めて共催社として参加。大会の運営をサポートをサポートする。
PWI2020は2020年12月19日16時、2020年12月20日13時の2日間開催。2日間全10試合の総合ポイントで順位を競う。賞金総額は400万円。出場するのは以下の16チーム。
【PJSseason6 Phase2 Grade1上位8チーム】
DetonatioN Gaming White
SunSister
Ace1
Rascal Jester
Crest Gaming Xanadu
ELEMENT.36 JAPAN
Sengoku Gaming
V3 FOX
【PAC2 上位2チーム（既にPJSseason6で出場権を獲得しているチームを除く）】
Lag Gaming
White Fish
【視聴者人気投票 上位2チーム（第一回実施分）】
Zoo Gaming / Penguin
REJECT
【PJSseason6 Phase2 Grade2 上位2チーム（昇格チームから上位2チーム）】
Quitette Reverie
BLUE BEES.Dullahan
【PAC2 上位成績1チーム（既存の確定チームを除いて追加で招待）】
GTS Maiden
【第二回視聴者人気投票 上位1チーム】
CYCLOPS athlete gaming
(C)2020 KRAFTON, Inc. All Rights Reserved. | (C)2018 EXNOA LLC.