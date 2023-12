2024年4月27日から29日まで有明GYM-EXで開催される格闘ゲームのイベント「EVO Japan 2024 presented by ROHTO」のエントリー受付が12月1日からスタートした。公式サイトにて受け付ける。

メインタイトルとして『Granblue Fantasy: Versus -Rising-』『Guilty Gear -Strive-』『THE KING OF FIGHTERS XV』『STREET FIGHTER III 3rd STRIKE: Fight for the Future』『STREET FIGHTER 6』『TEKKEN 8』『UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes』が決定。賞金総額は1,400万円だ。なお、本大会より決勝大会はTOP8からTOP6へ変更。賞金獲得者も各タイトル6名となる。

風俗営業適正化法その他の法令を遵守するため、一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)の「参加料徴収型大会ガイドライン」に基づく適合認証を受けており、各タイトルの予選大会の最大参加者数を設定している。

また、EVO Japanは、過去4大会、最終日を除き入場無料、エントリー無料で実施していたが、2024年大会からいずれも有料へと変更。入場チケットは2,500円から、プレイヤーチケット(メイントーナメント参加権付き入場券)は5,000円から。チケット売上は、EVO Japan 2024の会場使用料その他大会設営に要する費用の一部にのみ使用され、賞金には使用されない。

そのほか、EVO Japan初開催の2018年よりすべてのEVO Japan運営に携わってきた松田泰明氏が大会運営委員長に就任したことも発表された。