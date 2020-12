スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・インペリウス<正義の大賢者>(CV.島崎信長)が登場した。

インペリウス<正義の大賢者>は、伝説の三賢者の一人。正義と聖光、弱者の救済に生きる熱血漢で、献身的。苦難を負うことに躊躇いがない、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、栄光の印は一層につき10%の防御力アップ効果をもっており、パッシブ「不滅の正義」の条件を満たした際に増加。この効果によって高い防御力で粘り強く戦うことができる。

