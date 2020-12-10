マウスコンピューターは12月10日、クリエイター向けノートPC「DAIV 7N」を刷新し、第10世代Intel Coreプロセッサを搭載する新モデルを発売した。BTOに対応しており、価格は379,800円（税別）から。
Intel Core i7-10700、32GBメモリ、M.2 NVMe 1TB SSD、NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPERを搭載して極めて高い性能を備え、ノートPC1台で高解像度の動画編集や画像編集を高速に処理できるというクリエイター向けノートPC。組み合わせるディスプレイは17.3型と大型で、解像度は4K UHD（3,840×2,160ドット）。Adobe RGB 100%をカバーする高い表示性能も備える。
映像出力端子にHDMI×1、Mini DisplayPort×2、Thunderbolt 3×1、USB 3.1 Type-C（DP alt）×1を搭載。インタフェースにUSB 3.1×4、USB 3.2×1、2.5GbE対応LANポート、カードリーダー、ヘッドホン出力、マイク入力などを備え、Windows Hello対応指紋認証センサーを搭載する。
OSにはWindows 10 Homeをインストールし、Proに変更することも可能。本体サイズはW399×D319.8×H44.5mmで、重さは約4.65kg。製品には1年間の無償保証と、24時間365日利用できる電話サポートが付帯する。