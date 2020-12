MSYは、PlayStation 4用オープンワールド時代劇アクションアドベンチャーゲーム『Ghost of Tsushima』(ゴースト・オブ・ツシマ)とMSYのゲームカルチャーブランド「GRAPHT GAMING LIFE」のコラボレーショングッズとして、PlayStation 4とDUALSHOCK 4の公式ライセンス スキンシールを発売する。

PlayStation 4 CUH-2000シリーズとPlayStation 4 Proのスキンシールがそれぞれ3,980円(税別)、DUALSHOCK 4のスキンシールが1,800円(税別)。Amazon.co.jpおよび、Team GRAPHT STOREで、12月18日から販売される。取扱店舗は順次拡大予定だ。

Ghost of Tsushima スキンシール 貼り付け後イメージ

「Ghost of Tsushima スキンシール for CUH-2000シリーズ / for PlayStation 4 Pro」は、白を基調としたデザインに、Ghost of Tsushimaの世界観を表現したPS4本体用シール。表面には、主人公である境井 仁とタイトルロゴを配置し、側面上段には各武家の家紋が並ぶ。下段には中央に境井家の家紋を、裏面には境井家の家紋を配置した。

for CUH-2000シリーズ

本体貼り付けイメージ

for PlayStation 4 Pro

本体貼り付けイメージ

「Ghost of Tsushima スキンシール for DUALSHOCK 4」も、白を基調としたデザインで、コントローラー全体をGhost of Tsushimaの世界観で包み込む。コントローラー左側にはイチョウの葉とタイトルロゴを配置。コントローラー右側には各武家の家紋を配置した。

for DUALSHOCK 4

なお、スキンシールは、定着するまで貼り直し可能だ(貼り直しの目安は24時間程度)。

(C)2020 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Sucker Punch Productions.

(C) 2020 MSY Inc. All rights reserved.