スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』がGoogle Play ベストオブ 2020でキュート&カジュアル部門を受賞したことが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』

Google Play ベストオブ 2020 (#GooglePlayBestOf)は、Google PlayがGoogle Playストアにおいて2020年に話題になったゲーム、アプリ、マンガ、映画コンテンツなどを各部門ごとに選出し、発表する企画。

また、受賞を記念して『D4DJ Groovy Mix』ゲーム内キャンペーンも開催。毎日25万がプレゼントされる

●受賞コメント

オリジナル曲に加えて、超有名曲、どこかで聞いたことのある曲など多彩な楽曲が楽しめる。Live2Dを採用した圧倒的なグラフィックとキャラ表現も素晴らしいが、特徴的なのが、DJアクションのスクラッチなどを意識したフリックプレイが楽しめる点。DJ気分でテクニカルにリズムパートを楽しめるが、もっとカジュアルに遊べるための自在なカスタマイズメニューもあり、この作品の懐の深さを表している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.