サードウェーブは、第10世代Core i5 CPUを搭載した14インチのモバイルノートPC「THIRDWAVE F-14IC」を、2020年12月3日より全国20のドスパラ各店舗、およびドスパラ通販サイトにて発売した。BTOに対応し、標準構成時の価格は74,980円（税別）。
「THIRDWAVE F-14IC」は、Intel Core i5-1035G1 CPU（1.0GHz）を搭載したモバイルノートPC。狭額ベゼルの液晶パネルを採用し、一般的な13.3インチノートPCとほぼ同サイズのコンパクトな筐体を実現した。
メモリは8GB DDR4、ストレージは256GB NVMe SSD（M.2スロット 2280 / PCIe接続）。ディスプレイの解像度は1,920×1,080ドットのフルHD、リフレッシュレートは60Hz、非光沢ワイド。
インターフェース類は、USB 3.2 Gen1(Type A)×2、USB 3.2 Gen2(Type-C/PD対応/充電に使用)×2、マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子×1など。ネットワークはIntel Wi-Fi 6 AX201(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)＋Bluetooth 5.1。本体サイズはW321.0×D214.5×H14.8mm、重さ約1.2kg。バッテリー持続時間は約14時間。