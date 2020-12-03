「AICHI IMPACT!2021 実行委員」は、2021年2月27日と28日にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催する、eスポーツとライブエンターテイメントの祭典「AICHI IMPACT!2021」について、イベントの内容を一部公開した。
今回発表されたのは、プロゲーミングチーム「DETONATOR」によるエキシビジョンマッチやトークセッション、『リーグ・オブ・レジェンド（LoL）』の高校生No.1決定戦、『リアルタイムバトル将棋』のメーカー公認大会など。
「DETONATOR」のプログラムは2021年2月28日午後（AICHI IMPACT!2021 Day2）、LoL高校生No.1決定戦は2021年2月28日午前（AICHI IMPACT!2021 Day2）に、Aichi Sky Expo展示ホールBにて実施。また、「リアルタイムバトル将棋 Championship in AICHI IMPACT!2021」は、2021年2月27日に現地予選大会を、翌2月28日に決勝大会を行う。開催形式は、新型コロナウイルスの感染状況により変更する場合がある。そのほか詳細などは後日発表されるという。