『ヴァイスシュヴァルツ』公式生放送『わかおゆのレッツ！ヴァイスシュヴァルツ!!』にて、2021年発売の新規参戦タイトルが発表された。
まずは、新人プロデューサーとなって新世代アイドルたちを育成し、トップアイドルを目指す『アイドルマスター』シリーズ最新作、アイドル育成＆ライブ対戦ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』が『ヴァイスシュヴァルツ』に参戦。イルミネーションスターズ、アンティーカ、放課後クライマックスガールズ、アルストロメリア、ストレイライト、ノクチルの6ユニットごとのトライアルデッキ＋が同時発売。
そして、『ソードアート・オンライン アリシゼーション』ブースターパック最新弾Vol.2が登場。TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』最終章までを収録したブースターパック ソードアート・オンライン アリシゼーション Vol.2として登場する。
さらに、2019年に劇場公開された『Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム』がエクストラブースターとして登場する。
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