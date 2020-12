スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』新キャラクター「嘉瀬茉奈」「高尾灯佳」のイラストが公開された。

今回は、過去のD4 FES.に出場した強豪ユニット「Scarlet Canary」「Lynx Eyes」より「嘉瀬茉奈」「高尾灯佳」のイラストが公開された。

また、『D4DJ Groovy Mix』の新編ストーリー『D4 FES.Story」の配信時期が2021年春に決定。「D4 FES.Story」では、「D4 FES.」の成り立ちや、「天野愛莉」「姫神紗乃」「嘉瀬茉奈」「高尾灯佳」の4名がなぜ解散することになったのかが語られるとのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.