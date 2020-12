スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてカバー楽曲「Climax Jump」が実装され、水樹奈々の「ETERNAL BLAZE」「深愛」などの実装も発表された。

今回、カバー楽曲「Climax Jump」が実装され、12月には水樹奈々の「ETERNAL BLAZE」「深愛」などが実装される。そのほか、東方Projectのアレンジ楽曲「亡き王女の為のセプテット(Massive New Krew Remix)」の実装も決定。

さらに、DECO*27作曲「アンドロイドガール」や『Tokyo 7th シスターズ』の「H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!」などのカバー楽曲の実装予定日も決定した。

●12月実装楽曲一覧

・12月9日 上海紅茶館 (siromaru d'n'b remix)

・12月10日 幽雅に咲かせ、墨染の桜 ~ Border of Life (REDALiCE Remix)

・12月11日 亡き王女の為のセプテット(Massive New Krew Remix)

・12月12日 U.N.オーエンは彼女なのか? (USAO Euphoric Frenchcore Remix)

・12月13日 恋色マスタースパーク(DJ Genki Remix)

・12月16日 アンドロイドガール

・12月17日 H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!

・12月19日 Let you DIVE! [原曲]

・12月20日 Knight Rider[原曲]

・12月26日 ETERNAL BLAZE[原曲]

・12月27日 WILD EYES[原曲]

・12月28日 深愛[原曲]

・12月29日 Exterminate[原曲]