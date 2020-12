スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、『ガメラ』コラボイベント「ガメラ 大怪獣絶唱」を開催中。

●コラボイベント「ガメラ 大怪獣絶唱」

空は赤茶け、街は崩壊、そんな世界に降り立ったクリスたちを――、怪鳥ギャオスが襲うッ! 長きにわたるギャオスとの戦いにより、この世界の人類は追い込まれていた。人類戦線と称する彼らと共に、装者はギャオスとの最終決戦へ向かうッ! しかし地球には、さらなる脅威が降り立とうとしていた。果たして生き残るのは人類か、それとも……ッ!?

今回のイベントでは、開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放される。イベントクエストではアイテム「割れた勾玉」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「小日向未来【超音波メス】」や、新★5メモリアカード「夢の中のごあいさつ」、新★4メモリアカード「巫女のお仕事」と交換することができる。開催期間は12月14日13:59まで。

