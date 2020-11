CONNECTITは、無料アプリ「スマホで年賀状2021」(iOS 版/Android 版)にて、ウォルト・ディズニーのキャラクター「ミッキーマウス」「くまのプーさん」、回転すしチェーン「スシロー」のキャラクター「だっこずし」のオリジナルデザイン年賀状を2020年11月19日に発売した。

「スマホで年賀状2021」は、1,400種類以上のテンプレートから好きなものを選び、写真やメッセージを入れるだけで、オリジナル年賀状を作れるアプリ。作成した年賀状は、自宅で受け取ることも、相手へ直接送ることもできる。

「ミッキーマウス」は「POP」「CUTE」「CRAFT」のコンセプトのオリジナルデザイン年賀状を用意。「くまのプーさん」は「POP」「SIMPLE」「BOTANICAL」の3コンセプトを展開する。

それぞれ、販売期間は2020年11月19日から2021年1月15日まで。価格は、普通紙が93円(税別)、写真用紙が120円(税別)、はがき代が63円(税込)。

また、スシローのキャラクター「だっこずし」も登場。フォトフレームタイプと、写真なしのタイプをそれぞれご用意したデザインを用意する。

販売期間は2020年11月19日から2021年1月15日まで。価格は、普通紙が73円(税別)、写真用紙が100円(税別)、はがき代が63円(税込)。

「スマホで年賀状2021」のサービス提供期間は2020年10月29日から2021年1月15日まで。基本料金は無料で、普通紙への印刷代が73円(以下、すべて税別)、写真用紙への印刷代が100円、80枚以下で使えるネコポスの送料は390円、宅急便の場合の送料は810円。1枚から注文可能。15時までの注文であれば、翌日に発送する。仕上がりを確認できる「サンプル注文」では、納得いくまで何度でも自宅にサンプルを届けてもらえる。

(C)Disney

(C)Disney Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.