オプテージは11月26日、個人向け光回線サービス「eo光ネット」で Netflixを楽しめる新プラン「eo光ネット10ギガ／5ギガ／1ギガコース Netflixパック」を発表した。提供開始日は2021年1月16日だが、2020年12月22日から先行受付を開始する。
「eo光ネット10ギガ／5ギガ／1ギガコース Netflixパック」は、オプテージがNetflix合同会社と業務提携して提供する新プラン。オプテージの光回線サービス「eo光ネット」と、動画配信サービス「Netflix」のスタンダードプランがセットになっている。それぞれ単独で契約するより、月額100円安く利用できるという。
対象サービスは「eo光ネット」のホームタイプ、メゾンタイプ。提供エリアは大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、福井県の一部エリア。
月額料金は、「eo光ネット1ギガコース Netflixパック」が6,053円/月、「eo光ネット5ギガコース Netflixパック」が6,519円/月、「eo光ネット10ギガコース Netflixパック」が7,037円/月（いずれも税別）。新規申込者向けの割引キャンペーンなども提供する。