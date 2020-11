スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が777,777ダウンロードを突破したことを記念し、11月27日に「グルミクリリースだいたい1カ月記念スペシャル発表会」を開催することが発表された。

「グルミクリリースだいたい1カ月記念スペシャル発表会」では、「777,777」にちなんだ発表や、嘉瀬茉奈と高尾灯佳のイラストを公開する予定となっている。配信媒体は「D4DJ公式YouTubeチャンネル」。出演は西尾夕香(愛本りんく役)、平嶋夏海(瀬戸リカ役)、加藤里保菜(青柳 椿役)、中山雅弘(統括プロデューサー)。配信は11月27日21:30から。

(C)bushiroad All Rights Reserved. 爪 Donuts Co. Ltd. All rights reserved.